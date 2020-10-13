В Туле два детских сада ушли на карантин из-за вспышки коронавируса у воспитателей и детей Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 13 октября, стало известно о двух новых случаях коронавирусной вспышки в двух тульских детских садах. В связи с этим оба дошкольных учреждения закрываются на карантин по предписанию Роспотребнадзора. Речь идет о Центрах образования № 12 и № 6.

Так, в структурном подразделении ЦО № 12, что находится по адресу ул. Литейная, 34, выявлено 7 случаев заболевания коронавирусом и 7 случаев ОРВИ. В учреждении работают 65 сотрудников, из которых 23 — это педагоги. Воспитываются там 300 детей, функционирует 14 групп. Среди детей COVID-19 был подтвержден у 3 человек.

В детском саду ЦО № 6, что находится по адресу: пос. Косая гора, ул. Гагарина, 3, коронавирусом заболел один педагог, а у троих воспитателей предположительно ОРВИ. Всего в саду трудятся 9 сотрудников, из которых 6 — это воспитатели. В учреждение ходят 49 детей, которые делятся на 3 группы.

Сейчас в учреждениях проведена дезинфекция, а за юными туляками и педагогами организовано меднаблюдение. Сотрудники этих детских садов временно отстранены от работы, а учебный процесс приостановлен.