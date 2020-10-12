Тульский художник попал на страницы международных изданий со своими картинами в стиле стринг-арт

https://www.instagram.com/hlantakonstantin/ Фото: соцсети

Житель областной столицы 27-летний Константин Хлант попал на страницы знаменитых изданий благодаря своим картинам из ниток и гвоздей. Тульский художник создает при помощи необычных инструментов портреты всемирно известных музыкантов, исполнителей и актеров. Его творчество опубликовали такие известные издания, как Daily Mail, The Street Journal и другие.

https://www.instagram.com/hlantakonstantin/ Фото: соцсети

https://www.instagram.com/hlantakonstantin/ Фото: соцсети

Самыми популярными его картинами стали портреты скончавшегося вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, певицы Адель, рок-певицы Аврил Лавин, Андрея Высоцкого и такого нашумевшего персонажа как Джокер в исполнении Хита Леджера.

https://www.instagram.com/hlantakonstantin/ Фото: соцсети

https://www.instagram.com/hlantakonstantin/ Фото: соцсети

https://www.instagram.com/hlantakonstantin/ Фото: соцсети

Работать в технике «стринг-арта» туляк начал лишь два года назад — в 2020 году.