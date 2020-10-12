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Тулячка пожаловалась на огромные очереди на прием к врачу в городской больнице №11

С утра работало всего два врача терапевта на большое количество пациентов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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фото: Подслушано в Туле

фото: Подслушано в Туле

Фото: соцсети

Сегодня, 12 октября, в одной из тульских городских больниц произошло столпотворение. О немыслимых очередях рассказала жительница Тулы в соцсетях.

Тулячка пожаловалась на огромные очереди на прием к врачу в городской больнице №11

Тулячка пожаловалась на огромные очереди на прием к врачу в городской больнице №11

Фото: соцсети

Как утверждает автор поста, что в поликлинике городской больницы № 11 с утра работало всего два врача терапевта, прием каждого пациента шел по 20 минут. Из-за большого количества желающих все пациенты переругались, по словам автора новости.

Напомним, что на прошлой неделе в одной из больниц в городе Кимовск женщины устроили разборки, стоя в очереди на прием к врачу.

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