фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

Сегодня, 12 октября, в одной из тульских городских больниц произошло столпотворение. О немыслимых очередях рассказала жительница Тулы в соцсетях.

Тулячка пожаловалась на огромные очереди на прием к врачу в городской больнице №11 Фото: соцсети

Как утверждает автор поста, что в поликлинике городской больницы № 11 с утра работало всего два врача терапевта, прием каждого пациента шел по 20 минут. Из-за большого количества желающих все пациенты переругались, по словам автора новости.

Напомним, что на прошлой неделе в одной из больниц в городе Кимовск женщины устроили разборки, стоя в очереди на прием к врачу.