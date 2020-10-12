Коронавирус в Тульской области, последние новости на 12 октября 2020: 57 человек заболели и 29 выздоровели от COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Тульской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 57 жителей Тульской области. Об этом сообщает оперативный штаб. Все заболевшие были своевременно изолированы. Всего с начала наблюдения коронавирусная инфекция в регионе подтвердилась у 10 702 человек.

Вместе с тем от инфекции продолжают и выздоравливать, однако число выздоровевших по сравнению с заболевшими резко сократилось. Так, по данным на 12 октября, за прошедший день всего 29 пациентов было выписано из медучреждений. Всего же болезнь получилось победить у 9 633 жителей Тульской области.

Продолжаются и смертельные исходы с подтвержденным коронавирусом. Так, за минувшие сутки, поступили данные о еще двух умерших пациентах, у которых был диагностирован коронавирус. Всего с начала эпидемии в области от «ковида» скончался 391 человек.