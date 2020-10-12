"Тулагорводоканал" прекратил очный прием граждан Фото: Алексей ФОКИН

С сегодняшнего дня, с 12 октября, «Тулагорводоканал» прокращает очный прием граждан по адресу: Тула, Демидовская плотина, 8. Связано это с осложнившейся эпидобстановкой в регионе. Теперь связь с абонентами будет осуществляться только по телефону или онлайн-способом.

С понедельника по пятнику с 8:30 по 17:00 туляки могут проконсультироваться по начислениям за холодное водоснабжение и водоотведение, а также по оплате услуг. Помимо этого можно передать показатели счетчиков и задать другие вопросы. Телефон: 25-49-47.

Помимо этого, работают еще и другие номера по различным направлением водоканала:

Вопросы по опломбировке приборов учета 79−35−24

Вопросы по начислениям юридическим лицам 25−52−67

Вопросы по заключению договоров холодного водоснабжения и водоотведения в нежилых помещениях 79−35−42, 79−35−23

Вопросы по технологическому присоединению 79−35−28

Отдел капитального строительства 79−35−07

Отдел проектирования 79−35−40

Бухгалтерия 79−35−51

Помимо этого на сайте «Тулагорводоканала» в круглосуточном режиме работает личный кабинет. В немможно оплатить счета и внести показания приборов учета холодной воды.

Передать показания ИПУ холодной воды можно в режиме автоответчика (круглосуточно и без выходных) по телефону 79−35−41 либо отправить СМС на номер +7 903 6595717 с сообщением в формате: Номер лицевого счета#Показание сч1#Показание сч2.

При передаче показаний ИПУ холодной воды в пунктах приема или банкоматах при оплате платежных документов АО «Тулагорводоканал» (например: Сбербанк России, АО «ИВЦ ЖКХ», Московский Индустриальный банк, Почта России и т. д.) повторное дублирование на автоответчик и в колл-центр не требуется.

Направить свои обращения в АО «Тулагорводоканал» потребители могут, как и раньше, почтовыми отправлениями по адресу: 300001, г. Тула, Демидовская плотина, 8 (убедительная просьба по возможности указать адрес электронной почты и телефон для обратной связи), по электронной почте: info@tulavodokanal.ru, либо в личном кабинете в разделе «Обращение в компанию».

Также в фойе АО «Тулагорводоканал» по адресу г. Тула, Демидовская плотина, 8 установлены ячейки для приема корреспонденции, где любой потребитель может оставить свое заявление без контакта с сотрудниками.

Все поступившие обращения в АО «Тулагорводоканал» будут рассмотрены специалистами организации в установленные законодательством сроки.