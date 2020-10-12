Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

"Тулагорводоканал" прекратил очный прием граждан

Туляки смогут связаться со специалистами онлайн или по телефону
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
"Тулагорводоканал" прекратил очный прием граждан

"Тулагорводоканал" прекратил очный прием граждан

Фото: Алексей ФОКИН

С сегодняшнего дня, с 12 октября, «Тулагорводоканал» прокращает очный прием граждан по адресу: Тула, Демидовская плотина, 8. Связано это с осложнившейся эпидобстановкой в регионе. Теперь связь с абонентами будет осуществляться только по телефону или онлайн-способом.

С понедельника по пятнику с 8:30 по 17:00 туляки могут проконсультироваться по начислениям за холодное водоснабжение и водоотведение, а также по оплате услуг. Помимо этого можно передать показатели счетчиков и задать другие вопросы. Телефон: 25-49-47.

Помимо этого, работают еще и другие номера по различным направлением водоканала:

Вопросы по опломбировке приборов учета 79−35−24

Вопросы по начислениям юридическим лицам 25−52−67

Вопросы по заключению договоров холодного водоснабжения и водоотведения в нежилых помещениях 79−35−42, 79−35−23

Вопросы по технологическому присоединению 79−35−28

Отдел капитального строительства 79−35−07

Отдел проектирования 79−35−40

Бухгалтерия 79−35−51

Помимо этого на сайте «Тулагорводоканала» в круглосуточном режиме работает личный кабинет. В немможно оплатить счета и внести показания приборов учета холодной воды.

Передать показания ИПУ холодной воды можно в режиме автоответчика (круглосуточно и без выходных) по телефону 79−35−41 либо отправить СМС на номер +7 903 6595717 с сообщением в формате: Номер лицевого счета#Показание сч1#Показание сч2.

При передаче показаний ИПУ холодной воды в пунктах приема или банкоматах при оплате платежных документов АО «Тулагорводоканал» (например: Сбербанк России, АО «ИВЦ ЖКХ», Московский Индустриальный банк, Почта России и т. д.) повторное дублирование на автоответчик и в колл-центр не требуется.

Направить свои обращения в АО «Тулагорводоканал» потребители могут, как и раньше, почтовыми отправлениями по адресу: 300001, г. Тула, Демидовская плотина, 8 (убедительная просьба по возможности указать адрес электронной почты и телефон для обратной связи), по электронной почте: info@tulavodokanal.ru, либо в личном кабинете в разделе «Обращение в компанию».

Также в фойе АО «Тулагорводоканал» по адресу г. Тула, Демидовская плотина, 8 установлены ячейки для приема корреспонденции, где любой потребитель может оставить свое заявление без контакта с сотрудниками.

Все поступившие обращения в АО «Тулагорводоканал» будут рассмотрены специалистами организации в установленные законодательством сроки.

Интересное

Рекомендуемые