355 человек заболело коронавирусом в Тульской области за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН

За минувшую неделю, с 6 по 12 октября, 286 жителей Тульской области выздоровели от COVID-19. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по коронавирусу. В общем же количестве от болезни смогли вылечиться 9633 человека.

Вместе с тем число заболевших за минувшую неделю значительно превысило число выздоровевших. Так наличие коронавирусной инфекции было установлено у 355 жителей Тулы и области, все они были изолированы. В числе заболевших оказались жителей 23 районов и городских округов, при этом новые случаи заражения не выявлены в Арсеньевском, Белевском и Тепло-Огаревском районах. Всего с начала наблюдения в области зарегистрировано 10702 случая заболевания COVID-19.

Продолжаются и летальные исходы с подтвержденным коронавирусом. Так, за минувшую неделю пришли данные о 10 умерших пациентов. С болезнью так и не смогли справится жители Тулы, Алексина, Новомосковска и Щекина в возрасте от 57 до 84 лет, у 9 из них в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 в Тульской области - 391 человек.