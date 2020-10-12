Пропавшая в Тульской области девочка из Богородицка сбежала вместе со своим молодым человеком Фото: материалы пресс-служб

Вчера, 11 октября, по Тульской области прогремела новость о том, что пропавшую школьницу из Богородицка нашли. И нашли девочку живой, однако далеко от Тульской области. Подросток была найдена в Нижегородской области в машине с молодым человеком.

Как стало известно СМИ, что девочка ехала в машине именно с тем парнем, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения в Богородицке. Напомним, что молодой человек подозревался в исчезновении несовершеннолетней и был объявлен в розыск.

Однако все оказалось не так страшно, ведь именно этот парень оказался ее возлюбленный. Влюбленная пара решила сбежать подальше от всех, поэтому скрывалась какое-то время у родственников молодого человека, а на посту ДПС в Нижегородской области их остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов. Тут-то сбежавшие туляки и попались.

Отметим, что таинственное исчезновение девочки случилось 5 октября, когда та пошла в музыкальную школу, но так и не дошла до нее. На поиски девочки были направлены силы УМВД, ОВД, Росгвардии и волонтеров. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

На поиски ушли 6 дней. И вот, 11 октября, юная беглянка и ее 23-летний парень нашлись в другом регионе. С девочкой работают правоохранители и выясняют все детали случившегося.