Пропавшую в Тульской области 15-летнюю девочку нашли живой в Нижегородской области. Фото: стоп-кадр видео

Поиски пропавшей 15-летней девочки из Богородицка завершены. 11 октября ее нашли в Нижегородской области. Теперь со школьницей беседуют полицейские и следователи. Они выясняют обстоятельства исчезновения подростка: как вышло, что она оказалась так далеко от дома и почему 6 дней не выходила на связь.

Полицейские и следователи выясняют обстоятельства исчезновения подростка

Девочка ушла в музыкальную школу 5 октября. Но домой так и не вернулась. Позже выяснилось, что на занятия в тот день она так и не пришла.

Школьницу искали всем городом. Полицейские, следователи, спасатели, волонтеры прочесывали заброшенные здания, дачи, жилой сектор. Но девочка словно испарилась.

- Поиски проводились не только в Богородицком районе, но также на всей территории Тульской области и других регионах страны. Особое внимание уделялось важности отработки всех версий происшествия, в том числе и криминального характера, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

Следственный комитет даже возбудил уголовное дело по статье "Убийство" по факту исчезновения школьницы.

Параллельно в розыск объявили мужчину, который попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах, появившихся в открытом доступе, он буквально шел по пятам за школьницей: сначала по детской площадке, затем по мосту в местном парке. Какое отношение этот мужчина имел к девочке, сейчас также выясняется.

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