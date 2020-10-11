Коронавирус в Тульской области, последние новости на 11 октября 2020: 52 человек заболел и 42 выздоровел от COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

По данным 11 октября, в Тульской области стала известна новая актуальная коронавирусная картина. Так, по данным статистики, за прошедшие сутки в регионе коронавирусная инфекция была подтверждена у 52 человека. Заболевшие были своевременно изолированы. В общем количестве, число заболевших «ковидом» в Тульской области - 10 645 человека.

Также, за минувший день 42 человек были выписаны из медучреждений, победив коронавирус. Они были выписаны после того, как пришли повторные отрицательные анализов на COVID-19. Всего за все время наблюдения от “ковида” выздоровели 9 604 жителей региона.

Отметим, что по данным статистики, за минувшие сутки с подтвержденным коронавирусом скончались еще двое жителей региона. Всего от коронавируса умерли 387 жителей региона.