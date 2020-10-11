В Туле состоялось торжественное закрытие мотосезона Фото: материалы пресс-служб

В субботу, 10 октября, в Туле состоялось официальное закрытие мотосезона. В этот день на территории областной столицы прошел ряд праздничных мероприятий.

Вся программа началась на площади Ленина, где прошла торжественная церемония закрытия. После этого мотоциклисты и мотолюбители стартовали в мотопробеге. В нем приняли участие свыше 100 человек. Маршрут мотопробега начинался от проспекта Ленина, далее по улице Рязанской и заканчивался парке “Патриот”. Там их ждал концерт тульских рок-групп, а также соревнования по мотоджимхане.

Сегодня, 11 октября, мотосезон в Туле считается официально закрытым.