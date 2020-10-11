В Туле на улице Октябрьская на месте жесткого ДТП двух иномарок работали пожарные и медики

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Вчера, 10 октября, в Туле на улице Октябрьской произошло серьезное ДТП. Дорогу не поделили две иномарки - “Киа Соул” и “Опель Астра”. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.

Как утверждают свидетели ДТП, что водитель автомобиля “Опель Астра” ехал по крайней правой полосе. В этот момент, двигаясь по среднему ряду, “Киа Соул” резко повернул к гипермаркету, не увидев “Опель”. У водителя первого автомобиля не было шансов и времени на предотвращение ДТП и для того, чтобы нажать педаль тормоза. В итоге машины столкнулись, а “Опель” улетел в кювет, после чего загорелся.

В результате ДТП пассажирку “”Киа” увезли в больницу. На месте работали пожарные и медики. К счастью, обошлось без смертельных жертв.