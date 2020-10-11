В Туле на Красноармейском проспекте устраняют причину канализационного гейзера

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

В субботу, 10 октября, очевидцы рассказали в соцсетях о том, что на Красноармейском проспекте из-под земли забил канализационный гейзер. Оказалось, что причиной такого явления стало повреждение на канализационном коллекторе возле дома №46а.

На место происшествия выдвинулись рабочие “Тулагорводоканала” и представители администрации города. На месте специалисты начали работы по устранению коммунальной проблемы.

Пока что о полном завершении восстановительных работ ничего не сообщалось.