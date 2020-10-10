Коронавирус в Тульской области, последние новости на 10 октября 2020: 51 человек заболел и 41 выздоровел от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 10 октября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 10 октября, в Тульской области стала известна новая актуальная коронавирусная картина. Так, по данным статистики, за прошедшие сутки в регионе коронавирусная инфекция была подтверждена у 51 человека. Заболевшие были своевременно изолированы. В общем количестве, число заболевших «ковидом» в Тульской области - 10 593 человека.

Также, за минувший день 41 человек, ранее болевших коронавирусом, были выписаны из медучреждений. Всех пациентов выписали после того, как пришли повторные отрицательные анализов на COVID-19. Всего за все время наблюдения с инфекцией справились 9 562 жителей региона.

Отметим, что по данным статистики, за минувшие сутки еще двое жителей региона скончались с подтвержденным коронавирусом. Всего от коронавируса умерли 387 жителей региона.