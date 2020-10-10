В Туле двое жителей с кувалдой в руках боролись с дорожными знаками Фото: соцсети

В социальных сетях появился видеоролик, в котором неустановленное лицо, с явным усердием пытается сбить дорожный знак кувалдой.

Попытки были безуспешными вплоть до того, как неравнодушный прохожий решил взять инициативу в свои руки и несколькими точными ударами положил конец этой неравной борьбе. Из-за отсутствия каких либо опознавательных знаков на одежде героев видео, пользователи соцсетей окрестили их "борцами с ПДД".

До сих пор неизвестно, был ли на видео запечатлен акт вандализма, или просто плановый демонтаж дорожных знаков.