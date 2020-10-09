В Туле заработали все котельные: отопительный сезон запустился по полной Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день, 9 октября, в Туле заработали все 177 котельных. Сам отопительный сезон в областной столице начался 7 октября. По правилам в течение трех дней в областной столице должны были заработать все котельные, и это было выполнено.

На данный момент теплом наполняются уже 2997 многоквартирных домов. Всего отопление будет дано в 3056 многоквартирных дома. Отметим, что в речение еще четырех дней УК будут регулировать подачу тепла для комфортных жилищных условий.

Для туляков продолжают работать специальные телефоны «горячих линий» по отопительным вопросам. На них можно позвонить ежедневно с 8.00 до 20.00: - главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу: 8(4872) 41-95-30; - главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу: 8(4872) 47-16-68; - главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу: 8(920) 759-19-80; - главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу: 8(4872) 24-71-74; - главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу: 8(920) 750-55-71; - управление по городскому хозяйству администрации города Тулы: 8(910) 150-82-93.

Также с вопросами о ходе отопительного сезона туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).