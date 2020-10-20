«Комсомольская правда» в Туле» поздравляет Евгения Дронова с Днем рождения Фото: Архив "КП"

Примите самые искренние поздравления!

Для вас всегда оставалось главным то, чем живет и дышит предприятие, его развитие и перспективы, а также забота о сотрудниках. В непростые 1990 годы вам удалось удержать завод на плаву. В последующие годы вами была проделана большая работа, чтобы слава о тульских машиностроителях только приумножалась. Сегодня завод уверенно смотрит в будущее, а коллектив решает множество перспективных задач и амбициозных целей на благо обороноспособности страны.

Вы по праву носите почетное звание Героя труда РФ. Оно доказывает, насколько значимо то дело, которым вы занимаетесь.

При вашем участии преображается и город. Туламашзавод подарил оружейной столице множество арт-объектов. Многие из них даже стали визитной карточкой Тулы.

В Вашем лице соратники и коллеги видят человека слова, настоящего профессионала, преданного своему делу, прогрессивно мыслящего руководителя. Именно у вас всегда хочется учиться мудрости и справедливости.

Редакция «Комсомольской правды» в Туле» желает вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе на благо предприятия и региона.