Детский омбудсмен осталась недовольна питанием в тульских школах Фото: Алексей ФОКИН

Детский омбудсмен Наталья Зыкова раскритиковала школьное питание, которое дают детям в образовательных учреждениях. Причиной этому стали жалобы туляков на школьное питание для их детей.

Так, омбудсмену прислали видеоролики, где сами школьники показывают свои блюда на обед. По словам учащихся, в супе у них плавает гнилая картошка, а в рыбных котлетах они обнаружили большие кости.

Помимо того в одной из школ меню, выложенное на сайте, не соответствовало действительности. Как указала уполномоченная по правам ребенка, что качество пищи оставляет желает лучшего как и по технологическим картам, так и по органолептическим свойствам.

фото: www.instagram.com/nataliya.zyk/ Фото: соцсети

- Так дети питаться не должны, добавила омбудсмен в своем посте в социальной сети Instagram.

Уполномоченная по правам ребенка направлено обращение в Роспотребнадзор с связи с нарушением САНПиН и работой по несогласованному с Роспотребнадзором меню.