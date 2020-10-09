Две школы в Тульской области стали участниками проекта «Парта Героя»

Состоялась передача парт Героя Веневскому центру образования №1 и Горбачевской школе Плавского района. Фото: материалы пресс-служб

В пятницу, 9 октября, в рамках партийного проекта «Историческая память» состоялась передача парт Героя Веневскому центру образования №1 и Горбачевской школе Плавского района. По итогам конкурса, проводимого партией «Единая Россия» в честь 75-летия Великой Победы, Веневский ЦО лидировал на региональном уровне в номинации «Лучший городской музей», а Горбачевская школа заняла второе место в номинации «Лучший сельский музей» среди регионов ЦФО.

Вручение парт прошло в стенах школьных краеведческих музеев, где проводится большая поисковая и экскурсионно-просветительская работа: для учащихся центра и гостей разработаны тематические интерактивные занятия, квесты, историко-познавательные игры.

Веневский ЦО лидировал на региональном уровне в номинации «Лучший городской музей», а Горбачевская школа заняла второе место в номинации «Лучший сельский музей» среди регионов ЦФО. Фото: материалы пресс-служб

В связи с победой в патриотическом конкурсе «Единой России» региональное отделение партии передало в образовательные организации специально изготовленные ученические столы – главный атрибут проекта «Парта Героя». На них нанесены биографии и портреты земляков, Героев Советского Союза, военных летчиков – веневца Ильи Мусатова и плавчанина Александра Лукьянова.

Руководителям музеев переданы дипломы лауреатов конкурса и благодарности. Фото: материалы пресс-служб

– В Год памяти и славы по инициативе партии «Единая Россия» на территории региона проводится несколько акций, направленных на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, – подчеркнула депутат Тульской областной Думы, член президиума регионального политсовета «Единой России» Галина Алешина. – И мы очень рады, что две школы в регионе стали участниками проекта «Парта Героя». Музеи, действующие в этих учреждениях, – уголки народной памяти, сделанные с огромной любовью. Они по-настоящему живые, дышат историей. За каждый экспонатом стоит судьба человека, что особенно ценно. Благодарю коллективы школ за большую поисковую работу, за огромный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Также руководителям музеев переданы дипломы лауреатов конкурса и благодарности за активную работу от регионального отделения партии «Единая Россия». Директору МБОУ МО Плавский район «Горбачевская средняя общеобразовательная школа» Галине Кутеповой вручен сертификат на получение денежного приза в размере 300 тысяч рублей на дальнейшее развитие музея.

Вручение парт прошло в стенах школьных краеведческих музеев. Фото: материалы пресс-служб

Всероссийский конкурс партии «Единая Россия» «Лучший школьный музей/комната/уголок/ памяти Великой Отечественной войны», посвященный 75-летию Великой Победы, проводился по инициативе общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память». Его цель – привлечение подрастающего поколения к изучению и сохранению военно-исторического наследия родного края.

В Тульской области заявки на участие в конкурсе подали 26 образовательных организаций (16 - в номинации «Лучший городской музей» и 10 - в номинации «Лучший сельский музей»). Победителями стали два учреждения: Горбачевская школа Плавского района и Веневский ЦО №1. Ранее в рамках партийного проекта «Память Героев» в музей Венёвского центра были также переданы плакаты с фотографиями и биографиями Героев РФ, родившихся, проживавших или захороненных на территории Тульской области.

0+