До конца 2020 года в Туле появится новая транспортная карта Фото: Алексей ФОКИН

До конца 2020 года в Туле планируют ввести транспортную карту по аналогу столичной карты «Тройка». По ней у туляков и гостей города будет возможность оплатить проезд на 64 маршрутах областной столицы и 267 межмуниципальных маршрутах. К такой системе оплаты планирует подключиться и коммерческий транспорт. Отметим, что на новую систему оплаты будут переведены и все социальные проездные.

Отдельной прелестью карты будет то, что она будет контактировать и со столичным регионом. Так, на карту «Тройка» можно будет записать билет на электричку «Тула – Москва». При этом тульской картой можно будет еще пользоваться в Москве. По ней будет доступна и программа лояльности «Город».

Карты будут продаваться в отделениях «ОЕИРЦ», кассах «ЦППК», вендинговых аппаратах.