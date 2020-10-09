В Туле эвакуировали оставленные на улице бесхозные автомобили Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 9 октября, территорию города очищали от бесхозных брошенных автомобилей. Всего эвакуатор увез на специализированную стоянку ровно три автомобиля.

Проведя предварительный мониторинг, специалисты выявили места, где находятся бесхозные транспортные средства. Так, брошенные автомобили были найдены на ул. Щегловская засека, д. 30, ул. Металлургов, д. 1-а, в Городском переулке, д. 30 и на ул. Демонстрации, д. 9. Отметим, что «брошенку» возле дома №30 по Городскому переулку убрал своими силами собственник участка. Всего с начала года в Туле эвакуировали около 20 машин.

По правилам бесхозные автомобили эвакуируют в том случае, если они:

- находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы;

- являются местом несанкционированного складирования отходов;

- создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы.

Однако владельцы транспортных средств могут вернуть их обратно, а также и находящееся внутри машин вещи в течение календарного месяца с момента эвакуации. Для этого необходимо представить в комиссию по эвакуации соответствующее заявление и предъявить документы о правах на транспортное средство. При этом с владельца будет удержана стоимость расходов, связанных с эвакуацией и хранением транспортного средства.