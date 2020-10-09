В Тульской области пропал 16-летний подросток из Новомосковска Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 7 октября, поисковый отряд «Лиза Алерт» оповестил о том, что в Тульской области пропал без вести еще один подросток. На этот раз волонтеры ищут 16-летнего юношу из Новомосковска. Известно, что еще 2 октября юноша вышел из дома и больше не вернулся. На сегодняшний день о его местоположении ничего неизвестно. Поисковики просят туляков помочь с информацией и пропавшем подростке.

Приметы: Рост: 170 см. Телосложение: полное Цвет глаз: карие Волосы: чёрные

Был одет: ярко-оранжевая спортивная кофта, голубые джинсы, болотного цвета кроссовки.

С собой: черный рюкзак с зеленым карманом.

В Тульской области пропал 16-летний подросток из Новомосковска Фото: материалы пресс-служб

По наличию какой-либо информации о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по номерам: 8(800) 700-54-52 или 112.