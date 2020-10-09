11 октября из-за спортивного марафона в Туле ограничат дорожное движение Фото: Алексей ФОКИН

В воскресенье в Туле пройдет спортивно-беговой праздник полумарафона «Оружейная столица». По этой причине дорожное движение на нескольких улицах города изменится, в основном это коснется центра города. Об этом сообщает администрация Тулы.

Публикуем весь список ограничений, который будет введен в областной столице 11 октября 2020 года.

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

- с 00:00 до 12:00 по ул. Менделеевской, на Крестовоздвиженской площади, в Садовом переулке на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, по ул. Никитской на участке от Казанской Набережной до ул. Дзержинского, по ул. Союзной, на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной, по ул. Благовещенской, в Черниковском переулке;

- с 00:00 до 12:00 на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств:

с 00:00 до 12:00 по ул. Менделеевской, на Крестовоздвиженской площади, в Садовом переулке на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, по ул. Никитской на участке от Казанской Набережной до ул. Дзержинского, по ул. Союзной, на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной, по ул. Благовещенской, в Черниковском переулке.