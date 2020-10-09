В Тульской области женщины устроили разборки, стоя в очереди в кимовской больнице Фото: Алексей ФОКИН

В социальных сетях очевидцы поделились видеороликом женской потасовки, которая произошла в коридоре кимовской больницы. Жительницы района не поделили место в очереди на прием к врачу. А произошло все 7 октября.

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

В ходе словесного конфликта одна из женщин толкает другу, от чего пациентка падает на пол. На место конфликта были вызваны сотрудники полиции, однако потасовку удалось устранить самим медработникам.

Как стало известно, причиной такой большой очереди стал факт заболевания двух терапевтов, из-за чего весь прием граждан вел всего лишь один врач. При этом, многие пациенты пришли в медучреждение без предварительной записи. Потом на помощь пришел главврач больницы, который так же стал принимать стоящих в очереди пациентов.