Коронавирус в Тульской области, последние новости на 9 октября 2020: 53 заболевших и 46 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 9 октября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

На 9 октября в Тульской области стали известны актуальные данные по коронавирусу. Так, за прошедший день в регионе инфекция была подтверждена у 53 человек. Все заболевшие были своевременно изолированы. В общем же количестве, число заболевших «ковидом» в Тульской области достигло отметки 10 542 человека.

Вместе с этим, за прошедший день 46 человек были выписаны из медучреждений, потому что смогли вылечиться от коронавируса. Об этом стало известно после прихода отрицательных анализов на COVID-19. Всего за все время наблюдения с инфекцией справились 9 521 человек.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 9 октября 2020

Отметим, что поданным статистики, за минувшие сутки не было установлено ни одного летального исхода с подтвержденным «ковидом». Однако всего от коронавируса умерли 385 жителей региона.