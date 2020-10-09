В Тульской области появились новые фотографии подозреваемого в исчезновении 15-летней девочки из Богородицка

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Поиски пропавшей 15-летней девочки из Богородицка продолжаются. Плюсом к поиску ребенка в розыск объявлен мужчина, следовавших за несовершеннолетней в день ее исчезновения. Подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На днях появился фоторобот разыскиваемого мужчины. Однако, накануне появились и новые фотографии, где можно проследить более четкий портрет подозреваемого. Фотографиями, помимо СМИ, поделились и сами жители Тульской области в социальных сетях.

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Напомним, что 5 октября школьница из Богородицка пропала без вести по дороге в музыкальную школу. Активными поисками девочки занимаются полицейские и волонтеры. На сегодняшний день о местонахождении девочки до сих пор ничего не известно. Контроль за поисковые работы взял на себя начальник УМВД.

Полицейские просят граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении девочки или мужчины, сообщить по телефонам: 8(4872) 32-22-49 Дежурная часть УМВД России по Тульской области 8(48761) 2-36-90 Дежурная часть МОМВД России «Богородицкий» либо по телефону 02 или 112.