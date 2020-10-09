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10 октября в центре Тулы нельзя будет останавливаться и парковаться

Ограничения вступят в силу с 7 часов утра
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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10 октября в Туле на ул.Менделеевская нельзя будет останавливаться и парковаться

10 октября в Туле на ул.Менделеевская нельзя будет останавливаться и парковаться

Фото: Алексей ФОКИН

Об этом сообщает администрация города. Временное ограничение движения будет связано с проведением массового мероприятия «Закрытие мотосезона г. Тулы 2020».

Так 10 октября с 07:00 до 15:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Менделеевская (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская.

Советуем автомобилистам заранее выбирать пути объезда.

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