В Тульской области из горящего дома в Новомосковске эвакуировали 15 человек Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня утром, 9 октября, в городе Новомосковск случился большой пожар в жилом многоквартирном доме по улице Школьная. О происшествии в «Единую службу спасения-112» сообщили в 05:46 по мск.

На место оперативно выдвинулись два пожарных расчета ПСЧ-25, один расчет ПЧ БМ и автолестница. Из огня спасатели эвакуировали 15 человек, однако не обошлось без пострадавших. В пожаре погиб 29-летний мужчина. Квартира, где произошло возгорание, полностью закоптилась, в одной из комнат сгорела мебель.

В Тульской области из горящего дома в Новомосковске эвакуировали 15 человек Фото: материалы пресс-служб

Причина пожара устанавливается специалистами.