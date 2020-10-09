Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Тульской области из горящего дома в Новомосковске эвакуировали 15 человек

В происшествии погиб молодой мужчина
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
В Тульской области из горящего дома в Новомосковске эвакуировали 15 человек

В Тульской области из горящего дома в Новомосковске эвакуировали 15 человек

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня утром, 9 октября, в городе Новомосковск случился большой пожар в жилом многоквартирном доме по улице Школьная. О происшествии в «Единую службу спасения-112» сообщили в 05:46 по мск.

На место оперативно выдвинулись два пожарных расчета ПСЧ-25, один расчет ПЧ БМ и автолестница. Из огня спасатели эвакуировали 15 человек, однако не обошлось без пострадавших. В пожаре погиб 29-летний мужчина. Квартира, где произошло возгорание, полностью закоптилась, в одной из комнат сгорела мебель.

В Тульской области из горящего дома в Новомосковске эвакуировали 15 человек

В Тульской области из горящего дома в Новомосковске эвакуировали 15 человек

Фото: материалы пресс-служб

Причина пожара устанавливается специалистами.

ЧПИнтересное

Рекомендуемые