В Тульской области некоторые отделения больниц снова закрылись из-за коронавируса

В Тульской области в некоторых медучреждениях снова закрылись отделения из-за коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 9 октября, стало известно, что в некоторых медучреждениях Тульской области снова были выявлены пациенты с коронавирусом, находящиеся на стационарном лечении. В число зараженных попал и персонал. В связи с этим целые отделения пришлось закрывать на карантин. Такое коронавирусное ЧП коснулась отделений больниц в Алексине, Волове, Туле и Плавске. Сейчас в зараженных отделениях приостановили плановую госпитализацию пациентов. Восстановится она только после завершения противоэпидемических мероприятий и получения отрицательных результатов на COVID-19.

Так в числе временно закрытых отделений оказались:

Отделение гнойной хирургии Алексинской районной больницы. Пациенты хирургического профиля госпитализируются на дополнительные койки, организованные в ЛОР-отделении и в часть палат отделения чистой хирургии.

Терапевтическое отделение в Воловском филиале Ефремовской районной больницы. Маршрутизация пациентов — в больницу Ефремова.

Хирургическое отделение №1 в тульской городской больнице скорой медицинской помощи им. Ваныкина. Пациентов данного профиля принимает хирургическое отделение №2. Терапевтические отделения №1 на ул. Тимирязева и №2 на ул. Первомайской в городской больнице №7 г. Тулы. Маршрутизация пациентов — в городскую клиническую больницу №2 им. Лазарева.

Хирургическое отделение в Плавской центральной районной больнице. Выписка пациентов производится в соответствии с их состоянием для продолжения амбулаторного лечения и самоизоляции на срок до 14 дней от момента контакта с источником инфекции. Маршрутизация пациентов хирургического профиля — в областную клиническую больницу и тульскую больницу скорой медицинской помощи им. Ваныкина.

На данный момент в помещениях проводится дезинфекция. Для пациентов разработали специальные маршруты в другие лечебные учреждения региона.