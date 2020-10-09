Туляки могут проверить, когда в их доме дадут отопление Фото: Алексей ФОКИН

С 7 октября в Туле официально начался отопительный сезон. В течение трех - пяти дней с момента старта тепло должно распространиться в каждый жилой дом города, а также во все социальные учреждения. В течение 10 дней УК будут регулировать работу подачи тепла в дома туляков.

Некоторые туляки уже порадовались горячим батареям в их домах, однако некоторые пока еще ждут этого самого момента. Теперь проконтролировать сроки подачи тепла по трубам своих домов туляки могут в любое удобное время на портале «Открытый регион 71» . Тем в разделе «График включения отопления» можно узнать все по запуску отопления по интересующему адресу.

Напомним, что вместе с началом отопительного сезона в Туле заработали еще и специальные горячие линии:

Центральный округ: 8 (920) 750-55-71.

Советский округ: 8 (920) 759-19-80.

Пролетарский округ: 8 (4872) 41-95-30.

Зареченский округ: 8 (4872) 47-16-68.

Привокзальный округ: 8 (4872) 24-71-44.

Управление по городскому хозяйству администрации Тулы: 8 (910) 150-82-93.