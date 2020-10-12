Губернатор Тульской области поручил минимизировать заболеваемость коронавирусом в регионе

В Тульской области готовы условия по минимизации заболеваемости коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

В связи с наступлением осенне-зимнего периода региональное правительство разработало план по сокращению заболеваемости коронавирусом среди жителей Тульской области. Как отметил губернатор, что реализации всех действий необходимо приступать уже сейчас.

На сегодняшний день в регионе развернуто 918 коек для больных коронавирусом, а имеющиеся ресурсы позволяют расширить их количество при необходимости. Сейчас помощь больным оказывают госпитали, которые действуют на базе четырех учреждений здравоохранения. В каждом госпитале сформирован состав врачей и медицинских работников.

Помимо этого, в резерве имеется достаточное количество тест-систем для лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию. Вместе с тем имеется и достаточный запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов для лечения в стационарных и амбулаторных условиях.

Также, в Тульской области продолжает свою работу и недавно появившийся виртуальный госпиталь, который помогает медикам из действующих инфекционных госпиталей своевременно определять и корректировать методику лечения тяжелых больных. Виртуальный госпиталь включает в себя врача инфекциониста, терапевта, пульмонолога, анестезиолог-реаниматолога и эпидемиолога.