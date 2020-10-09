Туляки стали участниками шоу «Теперь я босс». Фото: Михаил Ковынев

На телеканале «Пятница» вышел очередной выпуск шоу «Теперь я босс». Его участниками стали туляки — представители мебельной фабрики «Джузеппе». Ее создатель Александр Максимов на 3 дня поменялся местами с Романом Ершовым, президентом многопрофильного холдинга, который в числе прочего объединяет сеть магазинов анатомических матрасов и мебели.

О шоу и о том, как изменилась жизнь тульской мебельной фабрики после участия в проекте, «КП-Тула» рассказали Александр и Ольга Максимовы.

- Мы получили письмо в инстаграмм-аккаунте от продюсеров телеканала с предложение поучаствовать в шоу. Мы были заинтересованы и ответили согласием. На следующий день заполнили анкету, рассказали о себе, бизнесе и прислали видео, - рассказала Ольга Максимова о попадании в проект.

- Мы ждали ответа неделю. Уже думали, что не попали в шоу. Но тут пришло письмо, что нас выбрали, - добавляет Александр Максимов.

Как развивались события дальше, можно увидеть в программе. А совсем скоро узнать из интервью «КП-Тула».