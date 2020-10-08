10 октября в Туле торжественно закроют мотосезон Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 10 октября, в Туле состоится торжественное закрытие мотосезона. Мероприятие начнется в 14:00 на площади Ленина.

С площади Ленина мотоциклисты отправятся в организованный мотопробег. Участники проедут по маршруту: пр-т Ленина – ул. Рязанская – парк «Патриот».

С 15.00 до 17.00 в парке «Патриот» выступят тульские рок-исполнители, а также пройдут соревнования по мотоджимхане: дорожники, спорты, спорт-туры, круизеры до 1000cc., круизеры свыше 1000сс., легкие эндуро, тур-эндуро.