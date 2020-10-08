9 октября некоторые дома в Туле окажутся обесточенными Фото: Алексей ФОКИН

В пятницу, 9 октября, жители некоторых домов в Туле останутся временно без света. Электричество отключат в связи с проводимыми плановыми работами на объектах электроснабжения. Об этом сообщает ТГЭС.

Так, с 9:00 до 17:00 отключенными от тока останутся следующие адреса:

ул. Костычёва, 22-40 (чётн.)

ул. Чаплыгина, 4; ул. Приупская, 23, 24, 25, 27, 26, 26-б, 28, 28-а; ул. Аносова, 1, 3, 5, 7, 4, 6; ул. М. Мазая, 23, 25, 19; ул. Бардина, 1, 3

ул. М. Горького, 232, 20, 254; ул. Арсенальная, 22

ул. Тульского Рабочего полка, 100-б

пр-д Вильямса, 10-24 (чётн.), 9-25 (нечётн.); ул. Мусоргского, 14-а, 13, 11, 17, 19, 14-б, 14-в; ул. Докучаева, 13, 16; ул. Матросова, 2, 2-а. 4, 5, 8, 7; ул. Комбайновая, 1-10

п. Октябрьский, 127-172, 172-а