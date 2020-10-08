К концу октября все тульские маршрутки перейдут на безналичную оплату проезда Фото: Алексей ФОКИН

Вслед за троллейбусами, трамваями и автобусами, на безналичную оплату проезда продолжают переходить и тульские маршрутки. Часть из них уже оборудована терминалами для банковских карт. Те, кто еще не успел этого сделать, установят оснащение в течение месяца.

Тем самым до конца декабря все городские маршрутки будут иметь возможность безналичной оплаты проезда. При этом, это касается не только городских, но и коммерческих маршрутов.

Помимо это за графиком работы коммерческого транспорта, особенно в вечернее время, будет усилен административный контроль, во избежании жалоб жителей города.