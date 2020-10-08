Глава УМВД по Тульской области взял на контроль поиск исчезнувшей 15-летней девочки из Богородицка

Тульские полицейские обсудили действия по поиску исчезнувшей 15-летней девочки из Богородицка Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 8 октября, начальник УМВД России по Тульской области генерал-майор полиции Сергей Галкин провёл совещание с руководителями оперативных подразделений ОВД региона. Темой собрания стало исчезновение 15-летней девочки в городе Богородицк.

На собрании правоохранители обсудили организацию действий по поиску пропавшей, а также сделали акцент на важность отработки всех версий происшествия и необходимость выяснения тех людей, которые могли находиться поблизости незадолго до её исчезновения. Глава ОВД региона ориентировал личный состав на проведение комплекса необходимых оперативных мероприятий. Реализацию этой работы он взял под личный контроль.

Напомним, что девочка пропала еще 5 октября по дороге в музыкальную школу. Анализируя записи камер видеонаблюдения на улице, полицейские увидели что по дороге за ней следовал неизвестный мужчина. Его объявили в розыск, а также составили предположительный фотопортрет. По сей день о местонахождении подростка ничего неизвестно. Поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры.