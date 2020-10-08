В Тульской области продолжает расти число заболевших коронавирусом людей Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день, 8 октября, в Тульской области наблюдается значительный прирост заболевших коронавирусом людей. Так, если проанализировать данные статистики начиная с начала месяца, то число заболевших с 34 человек увеличилось до 49.

В Тульской области продолжает расти число заболевших коронавирусом людей

По словам главы региона, ситуация в Тульской области тревожно стабильная, однако находится под постоянным контролем. В связи с этим в регионе снова ужесточили ограничительные меры: «масочный» режим был продлен до нового года, массовые и публичные мероприятия снова отменились, а также усилился контроль за соблюдением ограничительных мер, особенно в заведениях индивидуальных предпринимателей и других предприятий в городе.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 49 жителей Тульской области. Всего болезнь в регионе была установлена у 10 489 человек.