Просроченная задолженность АО «ТНС энерго Тула» перед «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» превысила 3,7 млрд рублей

Просроченная дебиторская задолженность АО «ТНС энерго Тула» перед сетевой организацией по состоянию на 1 октября 2020 года достигла 3 710 млн. рублей.

Также гарантирующий поставщик элетроэнергии нарушает договорные сроки оплаты за услуги по передаче электрической энергии.

Просроченная дебиторская задолженность АО «ТНС энерго Тула» перед сетевой организацией по состоянию на 01 октября 2020 года достигла 3 710 млн. рублей. При этом гарантирующий поставщик признает 1 301 млн. рублей задолженности, оставшуюся часть (2 409 млн. рублей) оспаривает. Однако перед датой заседания суда опариваемая задолженность оплачивается в добровольном порядке. Только объем штрафных санкций, оплаченных АО «ТНС энерго Тула» в 2020 году в связи с несвоевременной оплатой услуг по передаче электроэнергии, составляет 129 млн рублей.

Собственная выручка (сбытовая надбавка) от продажи электроэнергии не покрывает затраты АО «ТНС Энерго Тула» на обслуживание банковского долга и ведение операционной деятельности. Компания постоянно компенсирует недостаток денежного потока через нарастающие неплатежи в адрес «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго».

Гарантирующий поставщик, как первичный источник финансирования сетевых организаций региона, недоплачивая держателю котлового тарифа, вынуждает «Россети Центр и Приволжье», привлекать кредитные средства для расчетов со смежными сетевыми организациями и подготовки к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок всеми электросетевыми предприятиями Тульской области.