Коронавирус в Тульской области, последние новости на 8 октября 2020: 49 заболевших и 45 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 8 октября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

Число заболевших в Тульской области увеличилось. За минувшие сутки COVID-19 нашли у 49 человек. Среди выздоровевших - 45 человек из Тулы и других районов области. В то же время болезнь унесла жизнь 1 человека.

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Туляков призывают соблюдать меры предосторожности. Масочный режим будет действовать до конца декабря. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и транспорте. Стоит позаботиться и о социальной дистанции.

В Тульской области по-прежнему разрешена работа ТЦ, фуд-кортов, кафе, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов. Можно посещать театры, цирк, концертные площадки. Также заглянуть в музеи, кинотеатры, бильярдные и боулинг. Открыты ночные клубы, караоке и детские игровые комнаты, парки, скверы, общественные пространства.