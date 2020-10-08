Каждый пятый житель Тульской области сделал прививку от гриппа

Вторая волна вакцинации против гриппа в Тульской области начнется во второй половине октября Фото: Алексей ФОКИН

В начале сентября в Тульскую область поступила партия противогриппозной детской и взрослой вакцин. На данный момент они использованы на 99%, тем самым подведя первую прививочную кампанию к концу. Возобновится вакцинация после прихода второй партии лекарств. Отметим, что в первом потоке прививку от гриппа сделали около 280 000 человек, это 19% населения региона. Чаще всего прививались сотрудники образовательных учреждений, граждане возраста 60+ и люди с хроническими заболеваниями. Одними из первых вакцинировали сотрудников медицинских учреждений — прививку получили более 80% медработников.

Как сообщил региональный Минздрав, вторая партия противогриппозной вакцины поступит в Тульскую область во второй половине октября. Так, по медучреждениям распределят более 60 тысяч доз детской вакцины и 278 тысяч — взрослой. Прививочная кампания будет действовать до конца ноября.