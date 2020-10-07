В Тульской области задержали трех наркоторговцев с крупной партией запрещенных веществ Фото: материалы пресс-служб

Тульские полицейские совместно с силовой поддержкой спецподразделения «Гром» остановили противоправную деятельность трёх мужчин. Задержанные жители региона подозреваются в торговле наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Тульской области.

Одним из злоумышленников является 35-летний житель Новомосковска. Полицейские узнали, что он должен перевезти в соседние регионы оптовую партию запрещённых веществ. И эта информация была подтверждена. Так, на дороге правоохранители остановили автомобиль, на котором передвигался подозреваемый. В багажнике автомобиля при осмотре полицейские нашли тайник с 1 кг мефедрона. Также, правоохранители обнаружили оставленную наркоторговцем закладку в виде 500 г амфетамина. Мужчина был задержан.

Вместе с тем, в Пролетарском районе Тулы полицейские задержали двух подельников указанного жителя Новомосковска. Предполагается, что все трое мужчин не только распространяли наркотики оптовыми партиями в другие регионы, но и не отказывались от «розничной торговли» в самой Туле.

Выяснилось, что всю запрещенку они фасовали и хранили в съёмном гараже. При понятых у злоумышленников было обнаружено и изъято около 30 г амфетамина и метадона, а из гаража - порядка 150 г различных наркотиков.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все трое были заключены под стражу. В настоящее время сотрудники УМВД продолжают мероприятия по обнаружению закладок, организованных подозреваемыми. За незаконные хранение, производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров фигурантам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.