Стало известно точное расписание матчей тульского "Арсенала" в рамках чемпионата России Фото: Алексей ФОКИН

В Российской Премьер-лиге опубликовали официальное расписание матчей в рамках чемпионата России на ближайшие четыре тура. Там же в графике всех игр можно найти и дату матчей тульского «Арсенала».

18 октября, тульский «Арсенал» встретится на поле родного Центрального стадиона с «Уралом» из Екатеринбурга.

26 октября, «оружейники» проведут гостевой матч с командой ЦСКА.

31 октября, «Арсенал» поедет в Казань, чтобы сыграть с «Рубином».

7 ноября «оружейники» проведут встречу с «Ротором» из Волгограда на поле Центрального стадиона в Туле.

Отметим, что на данный момент тульский клуб находится на 12 строчке турнирной таблицы. Сыграно командой в рамках чемпионата 9 матчей.