В Туле расширят автомобильную дорогу по улице Ложевой Фото: Алексей ФОКИН

В этом году работы на второй очереди Восточного обхода в Туле планируют прийти к своему завершению, а дорога обещает открыться для автомобильного движения. При этом стало известно еще и о том, что на улице Ложевой сделают новую дорожную развязку. От улицы Пролетарской до Металлургов дорога будет расширена, а пересечение Ложевой с Восточным обходом станет регулируемым.

До конца 2020 года завершат проектирование развязки, а реализовывать проект начнут в 2021 году. Помимо этого, в следующем году планируют отремонтировать еще и Московский путепровод в Зареченском районе города.

Вместе с тем до конца 2020 года завершат работы на двух мостах - Баташевском и Демидовском.