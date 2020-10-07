В 610 многоквартирных домах в Туле дали долгожданное отопление Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 7 октября, в Туле начался официальный отопительный сезон. Сейчас же, по состоянию на 16:00 в областной столице тепло подано в 610 многоквартирных дома, 192 социальных объекта, запущена 141 котельная. Отметим, что всего по Туле тепло поступит в 3642 многоквартирных дома и заработают 177 котельных.

Все котельные города заработают в течение трех дней со дня официального старта. Последующих четыре дня УК будут корректировать и настраивать систему оптимальной подачи отопления.

Также, с сегодняшнего дня в Туле заработали и горячие линии по отопительным вопросам. Они работают ежедневно с 8.00 до 20.00. Публикуем телефоны горячих линий:

- главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу: 8(4872) 41-95-30;

- главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу: 8(4872) 47-16-68;

- главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу: 8(920) 759-19-80;

- главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу: 8(4872) 24-71-74;

- главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу: 8(920) 750-55-71;

- управление по городскому хозяйству администрации города Тулы: 8(910) 150-82-93.

Также с вопросами о ходе отопительного сезона туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).