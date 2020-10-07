В Туле состоялся финал регионального этапа премии «Студент года – 2020» Фото: материалы пресс-служб

6 октября в новом молодежном пространстве «Девятка» прошла торжественная церемония награждения финалистов регионального этапа национальной премии «Студент года — 20202». В конкурсе приняли участие 40 тульских студентов и только 13 из них смогли выйти в финал.

Для туляков было организовано несколько номинаций: «Собеседование», «Импровизация», «Социальное проектирование», «Видео открытой тренировки», «Рецензия», «Интеллектуальный тест», интеллектуальная игра «Где логика?», «Тотальный диктант», «Видеовизитка». Решающим испытанием стал тур «Самопрезентация», который давал право эффектно представить себя публике в течение 2,5 минут.

Главной задачей данной премии служит поддержка заслуг молодежи, определение самых талантливых студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности, помочь им самореализоваться.

Призовые места заняли:

Победителями в номинациях стали:

- Председатель совета обучающихся года образовательных организаций высшего образования - Леонов Максим Сергеевич (Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова);

- Общественник года образовательных организаций высшего образования - Тюханова Александра Михаиловна (Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого);

- Интеллект года образовательных организаций высшего образования - Дыда Анна Александровна (Тульский филиал финансового университета при Правительстве РФ);

- Творческая личность года образовательных организаций высшего образования - Кошелев Александр Дмитриевич (Тульский государственный университет);

- Спортсмен года образовательных организаций высшего образования - Сычева Анастасия Владимировна (Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого);

- Студенческое научное общество года образовательных организаций высшего образования - студенческое научное общество, представляющее Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова;

- Председатель совета обучающихся года профессиональных образовательных организаций - Астахова Алина Александровна (Юридический полицейский колледж);

- Общественник года профессиональных образовательных организаций - Жебелев Артем Алексеевич (Тульский областной медицинский колледж);

- Профессионал года профессиональных образовательных организаций - Вернер Яна Игоревна (Техникум технологий пищевых производств);

- Староста года профессиональных образовательных организаций - Кочеткова Виктория Сергеевна (Юридический полицейский колледж);

- Творческая личность года профессиональных образовательных организаций - Передкова АннаПавловна (Тульский колледж строительства и отраслевых технологий);

- Спортсмен года профессиональных образовательных организаций - Сухотина Алена Александровна (Юридический полицейский колледж);

- Патриотическое объединение года профессиональных образовательных организаций - патриотическое объединение, представляющее Юридический полицейский колледж.