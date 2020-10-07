В Туле капитально обновят областной центр молодежи Фото: материалы пресс-служб

В Туле капитально отремонтируют здание областного центра молодежи, что находится по адресу: ул. Демонстрации, 134. В 2021-2022 годах на планируемые ремонтные работы потратят свыше 184 млн рублей.

На данный момент в строении проведено комплексное обследование помещений, разработана новая концепция, смета и дизайн-проект будущего обновленного Центра. Здесь планируют создать современное молодежное творческое пространство, где можно будет проводить различные крупные мероприятия.

Так, внутри центра будет располагаться зона коворкинга, несколько мультимедийных залов для конференций, презентаций и лекций, спортивные залы и танцевальные классы будут оборудованы в ногу со временем. Обновиться и сцена со зрительным залом, который рассчитан на 700 мест, помещения ресурсного центра по развитию добровольчества, творческих мастерских и кафе.

Здесь же создадут музей истории бывшего Дворца культуры железнодорожников, а в одном из помещений разместится официальная арт-резиденция форума «Таврида».

Во дворе центра молодежи планируют разместить летнюю эстраду для проведения концертов и кинопоказов.