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Коронавирус в Тульской области, последние новости на 7 октября 2020: 47 человек заболели и трое умерли

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 октября 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 октября 2020 года

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 7 октября 2020 года

Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 7 октября, в Тульской области сменилась карантина по коронавирусу — число заболевших стало перевешивать количество выздоровевших людей. Так, за минувшие сутки у 47 жителей региона подтвердилась коронавирусная инфекция. Все заболевшие были своевременно изолированы. Всего же, за время мониторинга коронавирусом в области заболело 10 440 человек.

Также за прошедший день 39 пациентов узнали о своем выздоровлении от COVID-19. Об этом стало известно после прихода отрицательных анализов на коронавирус. Всего же с марта месяца коронавирусную инфекцию удалось победить 9 430 жителям Тульской области.

Возросло за прошедшие сутки и количество смертей. Так пришли данные еще о трех умерших пациентах, у которых обнаружили коронавирус. Всего с начала эпидемии от коронавируса в регионе 384 человека.

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