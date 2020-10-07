В Туле стартовал отопительный сезон и заработали горячие линии Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 7 октября, в Туле стартовал отопительный сезон. Так с сегодняшнего дня в 3642 многоквартирных дома будут постепенно обеспечены теплом.

Вместе с запуском отопления, в Туле начали свою работу и горячие линий по отопительным вопросам. Тулякам помогут разобраться ос всеми нюансами, качаемыми их отопления, например, жители могут позвонить на горячую линию по поводу холодных батарей. Так отопительная служба поддержки будет работать каждый день с 08.00 до 20.00 в случае, если батареи остаются холодными.

Помимо этого, по всем возникающим вопросам жители города могут обратиться в свою УК.

Отметим, что температура в квартире должна быть не менее + 18 градусов. С даты старта отопительного сезона все котельные и УК должны пустить тепло по батареям в течение 5 дней. После этого за 10 дней управляющие компании обязаны откорректировать все внутренние системы отопления.

Телефоны горячих линий по городу Тула:

Центральный округ — 8 (920) 750-55-71

Советский округ — 8 (920) 759-19-80

Зареченский округ — 8 (4872) 47-16-68

Пролетарский округ — 8 (4872) 41-95-30

Привокзальный округ — 8 (4872) 24-71-74

Телефоны ЕДДС (круглосуточно): 47-20-34, 47-20-37, 1390(короткий номер работает только со стационарного городского телефона)