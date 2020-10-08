В Тульской области продолжают разворачивать дополнительные койки для заболевших коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

По поручению главы региона в Тульской области продолжают развёртывать дополнительные койки для коронавирусных больных. На данный момент в медучреждениях развернуто 918 мест, из которых 249 - свободны.

Также, стало известно, что на лечении сейчас находятся 669 жителей региона. 39 пациентов находятся в реанимации, а 24 — подключены к аппаратам ИВЛ. Также за прошедшую неделю число заболевших коронавирусом в Тульской области выросло на 10%.

По данным оперативного штаба, у 75% пациентов в регионе заболевание проходит в легкой форме или же бессимптомно.