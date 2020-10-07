Губернатор Тульской области поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 7 октября, Президент России и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Владимирович Путин отмечает свой день рождения.

В связи с этим важным событие, которое обретает государственный масштаб, губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил Владимиру Владимировичу свое официальное поздравление.

- Благодаря богатому опыту и твердой воле Вы всегда находите эффективный ответ на любые вызовы, делаете все для улучшения благосостояния граждан. Это лишний раз доказал и 2020 год, в котором Россия, как и весь мир, столкнулась с новой угрозой. Принимаемые Вами решения дают субъектам Федерации новые возможности, инструменты и механизмы развития. Уверен, что под Вашим руководством регионы страны продолжат наращивать свой потенциал, а ценности патриотизма и созидания и дальше будут объединять российское общество, - поздравил главу государства губернатор Тульской области.