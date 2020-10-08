24 жителя Тульской области находятся на ИВЛ из-за коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Вчера, 6 октября, после оперативного собрания регионального правительства и штаба по коронавирусу стала известна актуальная эпидемиологическая картина в Тульской области.

Так по данным оперштаба за прошедшую неделю в регионе увеличилось количество заболевших коронавирусом людей на 10%. На данный момент на стационарном лечении находятся 669 человек. Из них в отделение реанимации переведено 39 пациентов, а 24 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Также на собрании доложили, что сейчас у 75% пациентов заболевание проходит в легкой форме либо же бессимптомно.